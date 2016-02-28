日韩经济指标预测--2月29日-3月7日****

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月29日当周 2月28日(日) 2350 日本工业生产 1月初值 +3.3% -1.7% 一个月预估值 -- +7.6% 两个月预估值 -- -4.1% 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 +0.5% -1.1% 2月29日(一) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +14.8% 房屋开工(较上年同期) 持平 -1.3% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 1月 -2.7% -4.4% 所有家庭支出(较前月) +0.3% +1.0% 2330 日本求才求职比 1月 1.27 1.27 失业率 3.3% 3.3% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- +11.2% 3月1日(二) 0000 韩国出口(较上年同期) 2月初值 -- -18.8% 进口(较上年同期) -- -20.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差52.0 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.2 2300 韩国经常账收支(亿美元) 1月 -- 盈余90.0 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 -- -1.9% 工业生产(较上月) -- +1.3% 服务业产出(较前月) -- 持平 3月2日(三) 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 49.5 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超19,743 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,410 3月3日(四) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,672.9 3月4日(五) -- 日本加班工资 1月 -- +0.8% 3月6日(六) 2350 日本外汇储备(亿日圆) 2月 -- 12,481 3月7日当周 3月7日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 1月 -- -0.7 领先指标 -- -1.2 2350 日本银行放款(较上年同期) 2月 -- +2.3% 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 1月 -- 盈余9,607 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正值 -- -0.4% 环比年率 -- -1.4% (完)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算