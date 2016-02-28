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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 06:31 BJT

韩国数据：3月制造业景气判断指数降至65，创2008/09年危机以来最低

路透首尔2月29日 - 韩国央行周一公布的数据显示，3月韩国制造商信心连续第四个月恶化，创2008-2009年全球危机以来最差水准，因出口前景黯淡。

韩国央行3月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)从2月的67降至65，创2009年5月以来最低，当时该指数为亦为65。

数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。但在情况较好的时期，该指数仍倾向于维持低位。

央行称，认为经济前景不确定以及出口状况恶化是最大不利因素的企业数量增加，抱怨国内需求下降的企业数量减少。

央行的调查是在2月15-22日向超过1,700家韩国制造商进行的。

韩国1月出口较上年同期下降近20%，创2008-2009年危机以来最差表现。而且2月1-20日的初步数据显示出口将继续表现疲弱。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

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