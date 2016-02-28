澳新经济指标预测--2月29日-3月7日****

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月29日当周
2月29日(一)
0000 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 2月 -- +0.2%
0030 澳洲企业库存 第四季 +0.2% +0.1%
企业总获利 -1.8% +1.3%
企业税前获利 -- -11.2%
0030 澳洲民间部门信贷 1月 0.5% +0.5%
房屋信贷 -- +0.5%
2145 新西兰贸易条件(较前季) 第四季 持平 --
2230 澳洲AIG制造业指数 2月 -- 51.5
3月1日(二)
0030 澳洲建筑许可 1月 -2.0% +9.2%
民间住宅建筑许可 -- +5.4%
0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第四季 200 181
净出口对GDP的贡献率 +0.30% +1.50%
0330 澳洲央行利率决定 3月 2.00% 2.00%
3月2日(三)
0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 1月 -- +6.0%
0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.5% +0.9%
(较上年同期) +2.6% +2.5%
最终消费 -- +0.7%
资本支出 -- -4.0%
2230 澳洲AIG服务业指数 2月 -- 48.4
3月3日(四)
0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 1月 逆差31 逆差35.35
商品和服务进口 -- -1.0%
商品和服务出口 -- -5.0%
3月4日(五)
0030 澳洲零售销售(较前月) 1月 +0.4% 持平
3月7日当周
3月7日(一)
0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 2月 -- -3.2%
网路招聘广告 -- +1.1%
2145 新西兰制造业销售 第四季 -- +3.5% (完)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算