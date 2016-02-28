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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 07:05 BJT

****澳新经济指标预测--2月29日-3月7日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

2月29日当周

2月29日(一)

0000 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 2月 -- +0.2%

0030 澳洲企业库存 第四季 +0.2% +0.1%

企业总获利 -1.8% +1.3%

企业税前获利 -- -11.2%

0030 澳洲民间部门信贷 1月 0.5% +0.5%

房屋信贷 -- +0.5%

2145 新西兰贸易条件(较前季) 第四季 持平 --

2230 澳洲AIG制造业指数 2月 -- 51.5

3月1日(二)

0030 澳洲建筑许可 1月 -2.0% +9.2%

民间住宅建筑许可 -- +5.4%

0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第四季 200 181

净出口对GDP的贡献率 +0.30% +1.50%

0330 澳洲央行利率决定 3月 2.00% 2.00%

3月2日(三)

0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 1月 -- +6.0%

0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.5% +0.9%

(较上年同期) +2.6% +2.5%

最终消费 -- +0.7%

资本支出 -- -4.0%

2230 澳洲AIG服务业指数 2月 -- 48.4

3月3日(四)

0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 1月 逆差31 逆差35.35

商品和服务进口 -- -1.0%

商品和服务出口 -- -5.0%

3月4日(五)

0030 澳洲零售销售(较前月) 1月 +0.4% 持平

3月7日当周

3月7日(一)

0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 2月 -- -3.2%

网路招聘广告 -- +1.1%

2145 新西兰制造业销售 第四季 -- +3.5% (完)

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