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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 07:29 BJT

标题新闻：新西兰2月企业信心指数降至7.1%，企业活动前景指数降至25.5%--ANZ调查

注：ANZ为澳新(澳盛)银行的缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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