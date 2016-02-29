欧洲经济指标预测--2月29日-3月7日****

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月29日当周
2月29日(一)
0700 德国进口物价(较前月) 1月 -1.0% -1.2%
(较上年同期) -3.4% -3.1%
0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.2% -0.2%
(较上年同期) +1.5% +1.5%
0800 瑞士KOF领先指标 2月 正98.8 正100.3
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 13.0 11.69
抵押贷款发放金额(亿英镑) 36.0 32.04
抵押贷款批准件数(件) 73,600 70,837
M4货供额(较前月) -- -0.2%
1000 意大利CPI(较前月) 2月初值 持平 -0.2%
(较上年同期) -0.1% +0.3%
HICP(较前月) -0.2% -2.2%
(较上年同期) 持平 +0.4%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 2月初值 持平 +0.3%
扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +1.0%
3月1日(二)
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- -1.6%
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 2月 49.6 50.0
0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月终值 52.5 53.2
0850 法国Markit制造业PMI 2月终值 50.3 50.3
0855 德国Markit/BME制造业PMI 2月终值 50.2 50.2
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 减少1 减少2
未经季节调整失业人数(万人) 291.8 292.0
经季节调整失业率 6.2% 6.2%
经季节调整失业人数(万人) -- 273.2
0900 意大利失业率 1月 11.4% 11.4%
0900 欧元区Markit制造业PMI 2月终值 51.0 51.0
1000 欧元区失业率 1月 10.4% 10.4%
0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 52.2 52.9
3月2日(三)
0645 瑞士GDP(较前季) 第四季 +0.2% 持平
(较上年同期) +0.1% +0.8%
0930 英国Markit/CPIS建筑业PMI 2月 55.5 55.0
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.7% -0.8%
(较上年同期) -2.9% -3.0%
3月3日(四)
0630 法国国际劳工组织(ILO)标准失业率 第四季 -- 10.60%
0700 英国Nationwide房价(较前月) 2月 +0.5% +0.3%
(较上年同期) +5.0% +4.4%
0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 2月 53.2 53.6
0850 法国Markit服务业PMI 2月终值 49.8 49.8
综合PMI -- 49.8
0855 德国Markit服务业PMI 2月终值 55.1 55.1
综合PMI -- 53.8
0900 欧元区Markit服务业PMI 2月终值 53.0 53.0
综合PMI 52.7 52.7
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 55.1 55.6
1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +1.3% +1.4%
3月4日(五)
0900 意大利GDP(较前季) 第四季终值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.0% +1.0%
3月5-12日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 2月 持平 +1.7%
(较上年同期) 截至2月的三个月 +10.4% +9.7%
3月7日当周
3月7日(一)
0700 德国工业订单(较前月) 1月 -- -0.7%
0900 意大利生产者物价指数(较前月) 1月 -- -0.7%
(较上年同期) -- -3.3%
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 -- 正6.0 (完)
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