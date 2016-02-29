《中国报摘》--中国证券报2月29日

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--中国“两会时间”将于本周开启，综合机构、专家观点来看，稳增长、供给侧改革、新型城镇化建设等将成为今年两会的财经热词。今年及未来一段时间，稳增长政策工具充足，宏观调控政策将进一步完善；供给侧改革将深入推进，以持续增强经济发展动力；重要领域混合所有制改革试点将在下半年正式启动。
* 其他:
--国家信息中心宏观经济形势课题组报告提出，农民工市民化是消化住宅库存的关键环节和成败所在。此外，企业生产成本高企使得“投资拉动型”和“出口导向型”发展模式难以为继，建议进一步简政放权，加大财税、社保、金融体制改革步伐。
--财政部部长楼继伟表示，结构性改革各国有各国的国情，所能够产生的效果，各国也不太一样。中国可能产生的效果比较大因为中国结构性问题造成的资源配置扭曲比较大，矫正这些扭曲带来的增长效果也比较大。中国要分析当前形势，采取措施，注重结构性改革长短措施的搭配。
--记者获悉，随着市场的快速扩容，监管层正在对新三板市场监管酝酿全面升级，针对各市场参与主体更为严格的监管加码措施料将逐步落地，不排除日后监管层针对募集资金用途出台相应的监管措施的可能。
--《全国产权交易行业“十三五”发展规划》规划出炉，规划提出，未来要将非上市非公众企业融资服务业务打造成行业新增长极，并建设全国性、区域性、省域性产权交易资本市场体系。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选