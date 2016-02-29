《中国报摘》--中国证券报2月29日

* 头版头条:

--中国“两会时间”将于本周开启，综合机构、专家观点来看，稳增长、供给侧改革、新型城镇化建设等将成为今年两会的财经热词。今年及未来一段时间，稳增长政策工具充足，宏观调控政策将进一步完善；供给侧改革将深入推进，以持续增强经济发展动力；重要领域混合所有制改革试点将在下半年正式启动。

* 其他:

--国家信息中心宏观经济形势课题组报告提出，农民工市民化是消化住宅库存的关键环节和成败所在。此外，企业生产成本高企使得“投资拉动型”和“出口导向型”发展模式难以为继，建议进一步简政放权，加大财税、社保、金融体制改革步伐。

--财政部部长楼继伟表示，结构性改革各国有各国的国情，所能够产生的效果，各国也不太一样。中国可能产生的效果比较大因为中国结构性问题造成的资源配置扭曲比较大，矫正这些扭曲带来的增长效果也比较大。中国要分析当前形势，采取措施，注重结构性改革长短措施的搭配。

--记者获悉，随着市场的快速扩容，监管层正在对新三板市场监管酝酿全面升级，针对各市场参与主体更为严格的监管加码措施料将逐步落地，不排除日后监管层针对募集资金用途出台相应的监管措施的可能。