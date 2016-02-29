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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 08:36 BJT

《全球重要经济事件一览表》--2月29日-3月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月29日(一)

暂无重要经济事件预告。

3月1日(二)

悉尼--澳洲央行召开议息会议(0330)。

3月2日(三)

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。

阿布扎比--全球金融市场论坛(至3月3日)。

3月3日(四)

伦敦--德国财政部长朔伊布勒在英国伦敦政经学院发表演讲(1730)。

那霸--日本央行副总裁中曾宏发表演讲。

3月4日(五)

暂无重要经济事件。

3月6日(日)

华盛顿--国际银行家协会(Institute of International Bankers)华盛顿年会(至3月8日)。

3月7日(一)

华盛顿--美联储副主席费舍尔在全美商业经济协会(NABE)年度经济政策会议的午餐会上发表讲话(1730)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 张若琪)

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