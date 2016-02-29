《全球重要经济事件一览表》--2月29日-3月7日

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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2月29日(一)
暂无重要经济事件预告。
3月1日(二)
悉尼--澳洲央行召开议息会议(0330)。
3月2日(三)
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。
阿布扎比--全球金融市场论坛(至3月3日)。
3月3日(四)
伦敦--德国财政部长朔伊布勒在英国伦敦政经学院发表演讲(1730)。
那霸--日本央行副总裁中曾宏发表演讲。
3月4日(五)
暂无重要经济事件。
3月6日(日)
华盛顿--国际银行家协会(Institute of International Bankers)华盛顿年会(至3月8日)。
3月7日(一)
华盛顿--美联储副主席费舍尔在全美商业经济协会(NABE)年度经济政策会议的午餐会上发表讲话(1730)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 张若琪)
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