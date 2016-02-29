《中国重要政经日程》--2月29日

*--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请人力资源社会保障部部长尹蔚民介绍就业和社会保障有关情况，并答记者问。

--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。