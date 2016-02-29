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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 08:18 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月29日-3月7日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期  时间   国家    规模      发行细节
 2/29         法国              标售国库券(BTF)
 3/1          日本              标售10年期公债
 3/3          日本              标售三个月期贴现国库券
 3/3          日本              加强流动性标售
 3/3          法国              标售长期政府债券(OAT)
 3/7          法国              标售国库券(BTF)
                                
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
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 (编译 汪红英；审校 戴素萍)

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