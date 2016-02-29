韩国数据：1月份百货公司和折扣商店销售均反弹，受春节消费刺激

路透首尔2月29日 - 周一公布的政府数据显示，韩国百货公司和折扣商店1月份销售反弹，受春节假日消费刺激。

韩国产业通商资源部公布的最终数据显示，现代百货 、乐天购物 以及新世界 运营的百货店1月合计销售较上年同期增长9.0%。

而12月份时上述销售则下降了5.7%，本月稍早企划财政部公布的1月初步数据为增长9.6%。最终数据较12月份大幅反弹，并且与初步数据也相差不大。

最新数据还显示，折扣商店1月份销售较上年同期增长11.0%，结束了连续三个月的下降势头，并且扭转了12月份下降5.1%的局面，但略逊于本月稍早公布的增长13.4%的初步数据。

韩国产业通商资源部在声明中称，1月份的增长主要得益于今年春节落在2月初，促使购物者1月份就开始采购。而去年春节落在2月中，导致消费集中在2月份。