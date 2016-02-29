《香港报摘》--经济日报2月29日

**头版头条**

--继G20财长及央行官员会议后，内地两会（「全国人民代表大会」及「中国人民政治协商会议」）将于本周四（3日）起召开。投资界聚焦两会行情，在松银根的揣测扩散下，港股短綫仍有力向上挑战20,000关，当中新经济股份较抢眼。

**其他**

--中电今日接力放榜，券商摩根大通指，预期2015年纯利114.88亿港元，较市场整体预期的110.56亿港元高。同时，因为看好澳洲项目收入，该行目前估计中电可有超预期5%的表现。

--适逢农历新年淡季，2月份10大屋苑录73宗成交，交投量创新低水平。价格则有9个屋苑回落，最大跌幅达7.9%。

--农历新年过后，基金公司、分销商在互认基金销售部署渐趋积极。A股未见明显转强，接连有分销商把南下基金入场门槛降至千元以下，甚至低见100元人民币，远低于银行分销平均入场费数千至近万元。

--渣打 上周宣布26年来首次年度亏损，行政总裁温拓思（Bill Winters）当时向分析员透露，正考虑向逾150名失职高层追讨已派发花红。外电报道，快将离任的副行政总裁Mike Rees成为追讨对象之一。（完）

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