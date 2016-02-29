《香港报摘》--信报2月29日

**头版头条**

--有关强积金预设策略（俗称「核心基金」）的修订条例草案正排期在立法会二读及三读，政府建议条例于12月底生效。市场人士指出，现时无选择投资基金、供款已被投入目前预设基金的打工仔，条例落实后，其预设基金的累算权益将会转移至核心基金，若现时预设基金属低风险无股票投资的保守基金，日后转移至有股票成分的核心基金，一旦遇上如今年1月份的波动市况，打工仔的投资或会即时出现亏损。

**其他**

--内地医药企业成为今年本港新股市场主力，兴科蓉医药控股 宣布，今日起至下月3日公开招股，全球发售4亿股，当中10%、即4000万股于本港发售，招股价介乎0.8至1.11港元。

--证监会主席唐家成日前发表「市场好多贼」言论，言犹在耳，中国卫生 日前就接连出手，两度入禀高等法院，控告早前遭停职的执行董事锺浩，涉嫌擅自串谋他人，配发公司股份，以骗取公司控制权，要求法庭颁令有关交易行动无效，并向对方索偿，又要求锺浩交出多份交易协议文件。

--立法会财务委员会会议上周六被迫叫停。由于未能赶及于本月底通过高铁追加拨款，运输及房屋局局长张炳良今天下午5时于政府总部与港铁 高层商讨是否需要暂时停工，以及停工后须考虑的事项和具体安排。

--港铁 去年11月就高铁工程宣布向股东派发每股4.4港元的特别息，但前提是先获得立法会通过追加拨款，惟部分议员至今仍未放行，港铁6月宣布停工的机会与日俱增。（完）

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