《中国已公布新股发行上市日程表》--2月29日

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
2/29 深 昊志机电 300503 2,500 7.72 22.98 南京证券 3/2
3/1 沪 金 徽 酒 732919 7,000 *10.94 *18.47 国泰君安 3/3
3/2 深 建艺集团 002789 2,030 -- -- 长城证券 3/4
3/3 沪 华钰矿业 780020 5,200 -- -- 中信证券 3/7
3/4 深 川 金 诺 300505 不超过2,335 -- -- 世纪证券 3/8
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
-- 深 新 易 盛 300502 1,940 21.47 18.58 东莞证券
-- 沪 千禾味业 603027 4,000 9.19 22.98 招商证券
-- 深 瑞 尔 特 002790 4,000 16.58 19.78 广发证券
-- 沪 司 太 立 603520 3,000 12.15 22.98 东方花旗
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选