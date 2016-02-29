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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 08:48 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--2月29日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日

2/29 深　　昊志机电　300503　　 2,500 7.72 22.98 　　南京证券　3/2

3/1 沪 金 徽 酒 732919 7,000 *10.94 *18.47 国泰君安 3/3

3/2 深　　建艺集团　002789　　 2,030 -- -- 长城证券　3/4

3/3 沪　　华钰矿业　780020　　 5,200 -- -- 中信证券　3/7

3/4 深　　川 金 诺 300505 　不超过2,335 -- -- 世纪证券　3/8

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

-- 深　　新 易 盛　300502　　 1,940 21.47 18.58 　　东莞证券

-- 沪　　千禾味业 603027 4,000 9.19 22.98 招商证券

--　　 深　　瑞 尔 特　002790 4,000 16.58 19.78 　　广发证券

-- 沪　　司 太 立 603520 3,000 12.15 22.98 东方花旗

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)

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