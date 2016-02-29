《香港报摘》--其他报纸重要消息2月29日

**明报**

--港交所 将于本周三（3月2日）公布2015年全年业绩，受去年第四季成交萎缩拖累，港股去年全年的日均成金额收窄至1,056亿港元，惟按年仍升超过五成。分析预料，港交所去年的溢利将录约五成半的按年增长。

**星岛日报**

--政府拟扩大证监会审批上市权限。《财政预算案》上周预告，短期将推出「提升上市规管架构」谘询，据悉谘询将重点检讨证监和港交所 的分工，当局不倾向一刀削去港交所的上市审批权，但鼓励证监介入更多，例如在上市委员会加入证监代表等。

**苹果日报**

--市场消息透露，为了更立体透视企业有否过度借贷，以及银行拨备是否足够，香港金管局已于2月初，向银行业界发出有关企业信贷的专项调查通知，要求银行逐个收集各大中小企客户的详尽借贷资料，包括未偿还贷款金额、贷款质素分级、逾期还款时间及拖欠金额、牵涉的上市公司、抵押品最新市值及拨备覆盖等资料。

**东方日报**

--楼价回落不仅影响港银资产质素，更可能累及资本水平。信贷评级机构惠誉指出，物业重估收益是港银的资本来源之一，楼价下跌将触发显着危机蔓延的风险。有分析指，中银 在楼市跌浪中会最受影响，该行计入资本的物业重估累计收益高达220.04亿港元，占总资本高达13.42%。

**文汇报**

--近日多个新盘部署开售，摊薄市场购买力，二手楼宇买卖继续谷底徘徊。综合各间代理行数据，过去两日十大屋苑成交量仍然只得「单位数」，介乎4宗至9宗，不少屋苑「零成交」。近日成交个案中，大部分要大幅减价才有承接。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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