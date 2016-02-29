《中国报摘》--其他报纸重要消息2月29日

**上海证券报**

--中国保监会主席项俊波近日在接受媒体采访时对险资举牌问题回应称，保险资金整体风险总体可控。

--比亚迪 发布业绩快报，公司去年实现净利润28.29亿元，同比增长552.63%。由于2015年新能源汽车行业呈爆发式增长，公司新能源汽车销量及收入大幅增加，带动业绩大幅提升。

**证券时报**

--中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云透露，26家险资资管机构在调研中判断，2016年宏观经济下行压力增加，经济转型进入阵痛期，信用风险爆发的可能性增加，信用风险爆发概率比较高；利率维持下行，险资资管业务拓展的难度会增加。

--机构出海热情高态度积极，而拥有QDII额度的基金公司惜售情绪升温，导致QDII通道费近两年持续走高。据记者了解，不少私募等机构客户有借用机构QDII额度的需求，基金公司收取的通道费费率水平最高可达2%。

--上海电气 公告称，下属子公司将参与德国Manz AG公司的增发股份融资，最高投资额预计为9,292.90万欧元。Manz AG是一家全球领先的高科技设备制造商，专精于提供先进的生产设备解决方案，服务于电子、储能、太阳能设备制造和解决方案提供等。

**第一财经日报**

--中国人民银行金融研究所所长姚余栋近日表示，中国真正出现社保基金的总体缺口要到2030年，建议将企业养老保险费率从20%降到10%，在2016年到2025年中国经济面临下行压力的这十年保持社保低费率，促进企业的发展；建议划拨地方的国有资产充实作为第一支柱的基本养老保险基金，而且划拨比例至少要达到30%。（完）