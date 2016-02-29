《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月29日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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2月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7737港元 ) 美股道琼工业指数周五收低-57.32,或-0.34%,报16639.97点.未能延续本周稍早大幅攀升的势头，因对美国未来加息时机 的忧虑，盖过材料股和能源上涨带来的提振。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 105.980 2.12 65186 8.239 0.59 中国铝业 9.320 3.79 12270 2.898 -0.07 中国移动 54.310 -0.09 137781 84.438 -0.01 中国人寿 11.200 0.54 211719 17.413 0.31 中石油 66.320 1.75 21922 5.156 -0.28 中石化 57.020 2.66 40348 4.433 0.06 汇丰控股 <HSBC.K 32.180 2.26 4557095 50.032 0.97 中电信 48.600 -1.98 13665 3.778 -0.05 中国联通 11.590 1.31 81065 9.010 -0.55 兖州煤业 4.200 2.44 2517 3.265 0.77 华能国际 31.600 -0.13 5384 6.141 -0.79 南方航空 28.990 -1.26 4915 4.507 0.16 东方航空 23.900 0.97 1716 3.716 -0.38 中芯国际 4.240 1.68 7639 0.659 -0.12
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5