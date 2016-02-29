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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 08:47 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月29日

2月29日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7737港元      )
                                                                                                                                                                                                               
 美股道琼工业指数周五收低-57.32,或-0.34%,报16639.97点.未能延续本周稍早大幅攀升的势头，因对美国未来加息时机                                                                                                     
 的忧虑，盖过材料股和能源上涨带来的提振。                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                               
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                                          
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                             
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                         
 中海油                       105.980    2.12      65186             8.239       0.59                                                                                                                          
 中国铝业                       9.320    3.79      12270             2.898      -0.07                                                                                                                          
 中国移动                      54.310   -0.09     137781            84.438      -0.01                                                                                                                          
 中国人寿                      11.200    0.54     211719            17.413       0.31                                                                                                                          
 中石油                        66.320    1.75      21922             5.156      -0.28                                                                                                                          
 中石化                        57.020    2.66      40348             4.433       0.06                                                                                                                          
 汇丰控股            <HSBC.K   32.180    2.26    4557095            50.032       0.97                                                                                                                          
 中电信                        48.600   -1.98      13665             3.778      -0.05                                                                                                                          
 中国联通                      11.590    1.31      81065             9.010      -0.55                                                                                                                          
 兖州煤业                       4.200    2.44       2517             3.265       0.77                                                                                                                          
 华能国际                      31.600   -0.13       5384             6.141      -0.79                                                                                                                          
 南方航空                      28.990   -1.26       4915             4.507       0.16                                                                                                                          
 东方航空                      23.900    0.97       1716             3.716      -0.38                                                                                                                          
 中芯国际                       4.240    1.68       7639             0.659      -0.12

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