港报社评：以二二八事件为监抚平创伤--信报2月29日

昨天是二月二十八日，在香港是立法会新界东补选的日子，在台湾则是二二八事件六十九周年纪念日。由于香港的二二八补选之中，有一名候选人本土民主前线的梁天琦，与年初一晚旺角骚乱存在着密不可分的关系，因此有人认为，这次补选为选民提供了表态的机会，看看本土派所鼓吹的「无底线勇武抗争」到底有多少支持者。至于台湾，除了大大小小的纪念活动之外，台北市长柯文哲另辟蹊径，以汗水代替泪水，挑战一日之内骑单车五百二十公里，从最北端的富贵角灯塔驰至最南端的鹅銮鼻灯塔。身为二二八事件受难者家属的柯文哲，说要以汗水开启宽容与谅解的未来，他在社交网站撰文道：寛容如海，成就台湾，让我们记取历史的教训但走出悲情。

发生于一九四七年的二二八事件，尽管跟香港的旺角骚乱截然不同，不能直接拿来比较，起码台湾当年的流血程度远远惨烈得多，不少人形容为大屠杀，但有两项近似的共通点是值得思考的。

一九四五年日本无条件投降，台湾摆脱殖民统治，「回归」到理应如慈爱母亲的祖国怀抱。然而，由蒋介石国民政府委派到台湾担任行政长官的陈仪，并没有顺应民意做好管治工作，反而处处让人觉得从大陆来的外省人欺压本省人。当时的本省人，要么用闽南话，要么说客家话，要么在日本殖民统治之下，懂日文多过懂中文，无法以官话与官员沟通。

大陆派驻的官员一方面自以为高高在上，同时摆脱不了贪污腐败的陋习，才接管台湾两年，已让本省人产生一个想法：走了一个日本来的殖民统治者，来了另一个大陆来的殖民统治者，生活没有改善之余，备受歧视的情况更加恶劣。本省人益发敌视国民党和行政长官陈仪。关于这一点，虽不能与香港在九七回归后所形成的中港矛盾相提并论，但个中的历史教训无疑值得警惕。

民怨愈积愈深，合该有事，于一九四七年二月二十七日晚间，台北菸酒专卖局六名查缉员办案，寡妇林江迈被指贩卖私烟，查缉员强行没收，连已缴税之香烟和小贩身上的财物也不放过。林妇下跪哭求，对方竟以枪柄痛击其头部，顿时血流如注昏迷倒地。民众看不过眼，包围查缉员；其中一查缉员鸣枪示警，子弹击中围观市民陈文溪，中弹者送院翌日死亡，民愤遂一发不可收拾。二月二十八日，大批民众前往行政长官公署请愿，却遭军警开枪射击，导致数人死伤。接着整个台湾抗议不绝，工人罢工，学生罢课，换来的是军队镇压，以及随之而至的白色恐怖。柯文哲的祖父柯世元，就在戒严令下的「清乡」之时被军队抓去，拘禁近一个月惨遭殴打，返家卧床三年多之后死亡。

导火线是小贩被取缔，背后的原因其实是累积已久的民怨沸腾，这不是隐隐然跟旺角骚乱有某程度的近似吗？可幸的是，旺角那一夜尽管有警员向天开枪，流弹没有造成伤亡。

柯文哲呼吁宽容如海，以骑单车的方式来纪念二二八事件，从肉体的磨练寻求灵魂重新的救赎，虽然感动了很多人，但同时亦有人认为必须追查真相，藉此彰显「转型正义」（意思是求真、赔偿与究责），毕竟关于二二八事件的历史档案和机密文件，台湾政府尚未全面公开。昨天，民进党总统当选人蔡英文表示，勇敢面对黑暗的历史是台湾民主走向成熟深化的必要过程，她说会整理公开威权时代的档案，召开「真相和解委员会」推动「转型正义」。

发掘真相从来是抚平历史创伤的不二法门，旺角骚乱之后，特区政府拒绝成立独立委员会调查，显然是难以服众的态度。我们呼吁，请以二二八事件为监，民怨须疏导，真相须发掘，最重要的是，执政者不能与民为敌，否则离心离德的后果是祸患无穷。二二八事件发生之时，根本没有人鼓吹台湾独立，但当时的国民政府以「阴谋叛乱」、「鼓动暴乱」和「台湾独立」等等罪名为由加以镇压，到头来，二二八事件真的成为其后台独运动的重要肇因。港独本来没有什么市场，如今愈来愈多人注意，吊诡的情况可堪只识不断谴责暴徒的执政者反省。

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