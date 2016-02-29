永安期货：中国期指市场看多氛围渐浓

以下内容节选自2月29日的《期货日报》：

上周市场呈现先扬后抑走势，周初一度延续之前的反弹，上证综指最高涨至2933点，但周四的大阴线将指数重新打回2750点附近。其中，中小盘股跌幅居前，IC当周跌幅为6.1%，大盘股相对抗跌，IF及IH当周跌幅分别为3.5%和2%。基差方面，三个品种表现不一，IF及IH由于走势相对较强，期货贴水较之前略有收窄，IC由于跌势明显贴水出现扩大迹象。截至上周五，IF、IH及IC主力合约贴水分别为68、24和231.1点。

主力持仓方面，期指三个品种多空持仓各有增加，但表现不尽相同。其中，IF及IH均是多头增仓力度大于空头。具体来说，IF多空主力分别增仓2900和2433手，净空持仓降至622手。IH多空主力分别增仓1549和1467手，净空持仓减少82手至675手。与IF及IH不同的是，IC则是空头增仓略大于多头，当周空头增仓1619手，多头仅增加1333手，净持仓翻空286手。(完)

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