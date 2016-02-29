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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 09:03 BJT

《汇市简讯》美元/离岸人民币上涨

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* 美元/离岸人民币上涨，跟随美元兑亚币普遍涨势

* 该货币对从6.5465低点升至6.5526高位，最新报6.5501

* 关注人民币兑美元中间价，市场预计约为6.5400，上日中间价为6.5338

* 即期人民币兑美元上周五收报6.5372

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 许娜)

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