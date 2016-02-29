永安期货：大连铁矿石期货攻势渐衰

以下内容节选自2月29的《期货日报》：

自1月中旬开始，铁矿石期货展开了一轮反弹行情，并且无论是其持续时间还是反弹力度，都超过了始于2015年12月中旬的前一轮上涨。上周铁矿石主力1605合约在前半周进一步冲高，盘面价格一度反弹至去年9月中旬的水平，随后开始回落，做多情绪有所减弱。目前来看，本轮反弹已初现疲态，预计铁矿石短期内将进入横盘走势，未来应关注中长线做空机会。

据统计，截至2月26日，全国35个主要城市螺纹钢、线材、热轧、中厚板和冷轧五大钢材品种的社会库存共1262.55万吨，较1月29日时的911.38万吨猛增351.17万吨，已回升至2015年7月中旬的水平。另据中国钢铁工业协会数据，截至2016年2月上旬末，会员钢铁企业钢材库存量为1384.57万吨，较上一旬末增长15.23%。受下游销售停滞影响，钢材社会库存与钢厂成材库存自春节期间便开始持续增加，也抑制了钢厂的矿石补库意愿。

就盘面而言，目前市场上黑色系品种的做多情绪尚未完全消散，而商品期货整体的反弹行情亦难言终结，预计近期将保持高位振荡态势。当前趋势未现，个人投资者仅宜进行高抛低吸的日内短线操作。(完)

详情请点选链接：here