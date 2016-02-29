新湖期货：旺季来临拉升上期有色金属指数

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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以下内容节选自2月29日的《期货日报》：
上周，上期有色金属指数冲高后振荡回落，最高2151.03点，最低2091.51点，报收于2123.73点，涨幅为1.02%。随着旺季的到来，市场整体消费将继续回升。
铜：国内铜市基本面乏善可陈。下游回归不及预期，买量极少，现货对当月合约贴水250—150元/吨，国内贴水结构始终没有收窄。国内库存高企，上期所铜库存达到28万吨，为历史新高。保税区库存2月增加量也较多，全球性的库存转移仍在继续。不过，在黑色品种强劲走势带动下，沪铜仍小幅上涨。基于消费旺季的预期，预计铜价难以下行，但上行空间也较为有限。(完)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选