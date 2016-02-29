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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 09:07 BJT

东海期货：权重品种先扬后抑，郑商所易盛农期指数料延续振荡偏弱走势

以下内容节选自2月29日的《期货日报》：

上周，易盛农期指数一度企稳并小幅反弹，周三升至周内高点，但下半周在股市下跌以及权重品种表现疲弱的影响下收跌。截至2月26日，易盛农期指数报收于970.34点。

　　油脂油料整体偏弱拖累菜粕、菜油走势，棉花短期内尚无企稳迹象，而白糖反弹则面临需求低迷的制约，预计易盛农期指数将延续振荡偏弱走势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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