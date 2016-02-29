东海期货：权重品种先扬后抑，郑商所易盛农期指数料延续振荡偏弱走势

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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以下内容节选自2月29日的《期货日报》：
上周，易盛农期指数一度企稳并小幅反弹，周三升至周内高点，但下半周在股市下跌以及权重品种表现疲弱的影响下收跌。截至2月26日，易盛农期指数报收于970.34点。
油脂油料整体偏弱拖累菜粕、菜油走势，棉花短期内尚无企稳迹象，而白糖反弹则面临需求低迷的制约，预计易盛农期指数将延续振荡偏弱走势。(完)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选