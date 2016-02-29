港报社评：周浩鼎虽败犹荣，反暴民意正在凝聚--文汇报2月29日

立法会新界东补选尘埃落定，民建联副主席、补选候选人周浩鼎以微小票数差距未能跻身立法会。周浩鼎在恶劣的形势下高票落选，虽败犹荣。在新界东过往基本政治力量对比状况下，这一结果反映出「沉默大多数」厌倦暴力，不希望看到香港沦落到无法无天的地步，更多民意支持建设力量，反对暴力乱港。希望透过此次选举，凝聚起更多中间选民站出来向暴力说不，共同遏止暴力文化，让香港继续走法治、理性、包容的正路。

新界东选区向来是反对派的「票仓」，建制派与反对派在新界东的得票差距基本保持在10万票左右。上一届立法会选举中，反对派在9席中赢得6个议席。2015年区议会选举中，属于新界东的四个区议会，反对派的成绩也较其他地区好，在沙田区议会取得49%议席，在西贡区议会取得31%议席。而且，此次补选中，反对派不断抹黑、攻击周浩鼎，大肆造谣，周浩鼎的选情一直不乐观。

但是，即使在传统反对派和「本土」激进派的双重夹击下，周浩鼎和建制派众志成城、全力拉票，得票率与当选的公民党杨岳桥仅差几个百分点，说明周浩鼎及建制派服务市民、建设香港的真心和热诚获得选民认同。更重要的是，周浩鼎及建制派支持尊重法治的香港核心价值，旗帜鲜明反对暴力，赢得不少中间选民的信任和支持。

香港与不少社会一样，社会结构呈现榄形状态，中间温和民众是社会主体，但这个大群体在政治议题上较少表达。大年初一晚的旺角暴乱，以及反对派议员在立法会变本加厉拉布、甚至猖狂到暴力霸占财委会主席位，都让中间选民猛然看清，传统反对派也好，近期急速冒起的「本土」激进派也好，都对香港有破坏、无建设。他们表面上高举「民主公义」的冠冕堂皇旗号，实际上为了一党一己的政治私利，不惜破坏法治，打破社会正常秩序，更发出「宁为玉碎、不为瓦全」的恐吓，赔上香港的繁荣稳定、市民的安居乐业也在所不计。

如果让这样的人成为立法会议员，反对派在立法会暴力抗争的气焰将更加嚣张跋扈、有恃无恐。因此，在这次补选中，不少「沉默的大多数」用手中的一票支持周浩鼎，藉以向暴力说不，向拉布说不。

中联办主任张晓明在回应旺角暴乱事件时表示，坚信香港市民大众希望香港和谐稳定、安居乐业，「在香港不能乱这一点上，是有最大共识的，他们不会容忍极少数激进分离分子，毁掉香港最宝贵的法治环境。」

此次选举周浩鼎高票落选，已经在一定程度上反映了香港社会渴望和谐稳定、不容破坏法治的核心价值和主流民意。此次选举的结果更对香港未来的发展具有启示作用，就是不管情势如何变化，面对任何选举，万变不离其宗的一点，就是香港的核心价值始终尊重法治，社会主流民意始终反暴力、反破坏。只要社会各界继续努力巩固、强化这方面的成果，香港就有希望、有前途。

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