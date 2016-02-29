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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 09:08 BJT

徽商期货：大连豆粕期货缺乏实质性利好支撑

以下内容节选自2月29日的《期货日报》：

南美大豆丰收前景和新季美豆播种面积预期较高共同施压，美豆弱势。随着南美大豆的上市，豆粕价格下行压力增加。尽管近月进口大豆到港量偏少以及元宵节过后饲料厂还有一轮补库预期，但生猪存栏量等数据并未出现实质性改善，豆粕价格上涨基础薄弱。在供应足需求差的大环境下，豆粕市场振荡偏弱运行。

全球大豆市场保持供应过剩状态，豆类市场去库存化过程漫长，而生猪存栏量及能繁母猪存栏量均处于低位，饲料需求疲弱，豆粕缺乏实质性利多支持。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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