徽商期货：大连豆粕期货缺乏实质性利好支撑

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下内容节选自2月29日的《期货日报》：
南美大豆丰收前景和新季美豆播种面积预期较高共同施压，美豆弱势。随着南美大豆的上市，豆粕价格下行压力增加。尽管近月进口大豆到港量偏少以及元宵节过后饲料厂还有一轮补库预期，但生猪存栏量等数据并未出现实质性改善，豆粕价格上涨基础薄弱。在供应足需求差的大环境下，豆粕市场振荡偏弱运行。
全球大豆市场保持供应过剩状态，豆类市场去库存化过程漫长，而生猪存栏量及能繁母猪存栏量均处于低位，饲料需求疲弱，豆粕缺乏实质性利多支持。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选