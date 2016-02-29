港报社评：补选结果为港前景添忧--星岛日报2月29日

立法会新界东议席补选，公民党杨岳桥险胜民建联周浩鼎，得票相当接近。更值得关注的结果，是当中摆明支持「无底抗争」和港独的激进本土派候选人梁天琦，票站调查显示他取得双位数字的支持率，名列第三，反映这派人马今秋大选晋身立法会机会大增。 超过四十万新界东选民，昨日对由谁人填补汤家骅辞任议员遗缺，投下一票。在这场公民党及民建联新生代接班人的竞争中，无论是杨岳桥或周浩鼎当选，对议会目前政治生态的影响有限，尤其是全体议员的任期只剩下不足半年。 最引人关注的，反而是本土民主阵线发言人梁天琦这位香港大学哲学系五年级学生，是春节旺角暴动其中一名被捕者。这是首次有表明支持暴力抗争的人士参选立法会，竟然得到近双位数字的选票，而部分是来自传统泛民支持者。 本土派志在九月入立会 去年的区议会选举，虽然冒起不少「伞后」一代，但是当中当选者，多是主打地区议题，以新鲜面孔争取欲改变现况的街坊支持，一些政治取态比较鲜明者，当选机会比主打地区议事者为低，而唯一摆明属于支持激进港独的候选人，只得到一百多票，仅仅超过百分之五，连保证金都险遭没收。 对梁天琦等激进本土派人士来说，面对今次的单议席单票制，他们已经不抱当选希望，而是放眼今秋九月的立法会大选，到时的多议席单票比例代表制，得几万票就已经有机会跻身立法会，今次只是一次热身和试深水温。 二○一二年的立法会选举，新界东最少票当选的议员，只有二万八千多票，梁天琦今次得票可超过此数字逾倍。 激进本土派人士，预计今秋会在不同选区出选，如果到时当选为立法会议员，立法会秩序势必比今天更加混乱。 传统泛民未能突破困局 支持港独势力、认同暴力抗争者冒起，并且透过选票反映出所获得的群众支持度，不仅出现于政坛，在大学生圈子里亦多了人响应，以致部分大学的学生会，已经受到持有这类政见的人士把持。 这类政见，已经由起初的网络零散主张，逐渐凝聚到多股组织实力，在网民、大学生以及其他圈子发挥不同程度的影响。今次传统泛民政党要经过苦战才保住议席，部分选票流失到激进派，部分去了建制派。 去年的台湾立法院选举，国民党大败，由太阳花运动催生、以年轻一代为骨干的新台独势力冒起，对台湾未来政局的影响不可小觑。本港亦有这种趋势，不但影响议会生态，并进一步激化香港内部的政治矛盾，及导致与中央的关系更紧张，实在令人忧虑，也须有所警惕。