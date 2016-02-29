期货日报：沪胶空头见好就收，期价企稳动力增强

前期利多因素被市场消化后，沪胶期货多空分歧加剧。空头抓住上周央行逆回购陆续到期的有利时机，大举进攻。而多头抵抗意志低下，军心不稳，前期获利头寸出逃意愿强烈。 交易所公布的数据显示，上周，沪胶主力1605合约前20席位中，多头减仓力度明显强于空头。其中，多头累计头寸从66259手下降至59831手，减少6428手，而空头累计头寸从85616手下滑至81474手，减少4142手。