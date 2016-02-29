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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 09:07 BJT

期货日报：沪胶空头见好就收，期价企稳动力增强

以下内容节选自2月29日的《期货日报》：

前期利多因素被市场消化后，沪胶期货多空分歧加剧。空头抓住上周央行逆回购陆续到期的有利时机，大举进攻。而多头抵抗意志低下，军心不稳，前期获利头寸出逃意愿强烈。　交易所公布的数据显示，上周，沪胶主力1605合约前20席位中，多头减仓力度明显强于空头。其中，多头累计头寸从66259手下降至59831手，减少6428手，而空头累计头寸从85616手下滑至81474手，减少4142手。

　　虽说上周五沪胶主力1605合约大幅下跌，但空头并未加大头寸，反而出现减持迹象，暗示其继续看跌胶价的信心不足。笔者揣摩，空头此轮出击意在收取短期利益，而非中期布局，因此本周沪胶跌势将趋缓，多空力量趋于平衡，期价企稳动力增强。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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