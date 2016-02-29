国际油市：原油期货小升，因市场似有触底迹象

分析师称，在连续走软20个月、油价跌去70%后，市场前景趋强的最初迹象正在显现。

“俄罗斯/沙特冻产谈判继续支撑市场，而美国页岩油生产商则继续减少钻机数量以降低支出。Baker Hughes数据暗示，美国石油活跃钻数(rig count)减少13台至400台，”澳新银行周一表示。

市场数据也表明，投资者人气开始转变。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货未平仓空头合约自2月中以来减少逾17%，降至2016年迄今最低水平，不过以历史标准衡量仍较高。

与此同时，在有关全球产量冻结的传言传出、迹象显示美国页岩油产量下降且汽油需求增长后，投机客大幅增加对油市的多头押注。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，基金公司在2月23日止当周持有的纽约和伦敦原油期货净多仓增加近16%。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻