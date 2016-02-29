日本利率：日本负利率政策已获G20全面理解--央行总裁黑田东彦

路透上海2月27日 - 日本央行总裁黑田东彦周六表示，日本央行已经得到20国集团(G20)相关决策人士的全面理解，认为该央行采取负利率政策是旨在尽快实现2%的通胀目标。

黑田东彦在为期两天的上海G20财长和央行总裁会议后向记者表示，负利率政策已经显效。