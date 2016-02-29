日本利率：日本负利率政策已获G20全面理解--央行总裁黑田东彦

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透上海2月27日 - 日本央行总裁黑田东彦周六表示，日本央行已经得到20国集团(G20)相关决策人士的全面理解，认为该央行采取负利率政策是旨在尽快实现2%的通胀目标。
黑田东彦在为期两天的上海G20财长和央行总裁会议后向记者表示，负利率政策已经显效。
日本财务大臣麻生太郎在同一新闻发布会上表示，G20国家在汇率稳定重要性问题上达成一致令人高兴，并称近期市场动荡并不反映全球经济基本面。(完) (编译 孙国玉；审校 杜明霞)
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选