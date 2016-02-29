香港金融：金管局向银行调查企业信贷，防过度借贷风险--报载

路透香港2月29日 - 有香港银行去年底不良贷款率已重回2008年雷曼破产后的水平，香港苹果日报周一报道称，为了更立体透视企业有否过度借贷，以及银行拨备是否足够，香港金管局（HKMA）已于2月初，向银行业界发出有关企业信贷的专项调查通知。

报道称，上述调查要求香港各家银行逐个收集各大中小企客户的详尽借贷资料，包括未偿还贷款金额、贷款质素分级、逾期还款时间及拖欠金额、牵涉的上市公司、抵押品最新市值及拨备覆盖等资料。并须于3月14日前呈交金管局银行监理部。

银行界指，过去一直有向金管局提交客户信贷总额资料，但按逐个企业客户填交信贷详情，则属极罕见之举，现阶段未知会否成为恒常申报，或尚有后续安排。

银行界及分析员估计，内地经济转坏，加上商品价格急挫，预料港银不良贷款趋升是未来必然发展，金管局行动似乎是要「全局观测」、横向分析企业信贷，以掌握同一公司有否向多间银行滥借，倘出现债务违约时，可避免市场出现系统性风险。

苹果日报称，根据金管管专项调查通知，银行除了提交各企业客户未偿还金额、逾期还款及抵押品最新市值（物业、机械及股票）外，亦要列明贷款地区是来自中国或本港，若属前者有否为「外保内贷」，贷款质素要按3大分类（正常类；次级、关注及呆滞类；亏损类）列报。

香港金融管理局一月底曾表示，2015年香港银行业贷款增长3.5%，是自2009年以来增速最慢，惟信贷质素未见恶化。

金管局副总裁阮国恒称，去年下半年银行的拨备水平上升，但看不到银行存在广泛的信贷违约风险，只有个别客户违约个案导致银行拨备增加。