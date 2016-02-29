中国货币市场：公开市场净投放未尽消资金紧势，月末时点大行出资有限

路透上海2月29日 - 在央行公开市场单日继续净投放后，中国银行间资金市场周一仍呈紧平衡态势。交易员称，今日为月末，以大行为主的供给方出资有限。另外，逆回购滚动操作存量不断增加，而期限仅维持在七天期一种，也增加隐忧。

北京一银行交易员称，逆回购操作过后，市场资金面还是稍有偏紧，“今天隔夜就跨月了。大行出钱不多，少量。”

央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。据此计算，今日单日净投放1,500亿元。 最新操作后，逆回购累计未到期余额已升至13,100亿元。

华北另一银行交易员指出，逆回购期限较短，增加滚动操作压力。虽然央行已经明确原则上会天天操作，但规模上的不确定性，仍令机构难完全心安。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9698 2.0330 -6.32

七天 2.2833 2.3073 -2.40

14天 2.8365 2.8623 -2.58

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.7850 5.5300 -174.50

七天 2.9800 2.6450 +33.50

14天 2.7000 2.6200 +8.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9700 2.0000 -3.00

七天 2.4000 2.3200 +8.00

14天 2.8800 3.1600 -28.00

Shibor

其中:隔夜 2.0070 2.0480 -4.10

七天 2.3350 2.3450 -1.00

三个月 2.8990 2.8990 +0.00