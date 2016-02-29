金属期市：伦铜从三个月高位下滑，油价持稳带来支撑

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美国1月消费者支出稳健上涨，核心通胀实现四年来最大升幅，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍有可能在今年升息。
日本1月工业生产增幅为一年来最大，显示工厂活动回升，但由于全球市场信心不稳且国内外需求趋弱，工业生产前景仍充满不确定。
担心会出现新一波全球衰退的投资者希望，未来一周出炉的经济数据将会显示，在结束金融危机开始缓慢复苏八年之后，世界经济仍保留着一些增长势头。
分析师称，由于周末的20国集团(G20)财经领导人会议未提出新的、具体的刺激增长措施，投资者可能削减股票持仓。
原油期货周一在亚洲盘初小升，上周上涨逾15%，一些指标显示市场有可能出现触底迹象。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，对冲基金和货币基金经理人在截至2月23日当周再次减持铜期货和期权空仓。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/戴素萍 审校 白云/杜明霞)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。