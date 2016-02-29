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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 09:54 BJT

金属期市：伦铜从三个月高位下滑，油价持稳带来支撑

美国1月消费者支出稳健上涨，核心通胀实现四年来最大升幅，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍有可能在今年升息。

日本1月工业生产增幅为一年来最大，显示工厂活动回升，但由于全球市场信心不稳且国内外需求趋弱，工业生产前景仍充满不确定。

担心会出现新一波全球衰退的投资者希望，未来一周出炉的经济数据将会显示，在结束金融危机开始缓慢复苏八年之后，世界经济仍保留着一些增长势头。

分析师称，由于周末的20国集团(G20)财经领导人会议未提出新的、具体的刺激增长措施，投资者可能削减股票持仓。

原油期货周一在亚洲盘初小升，上周上涨逾15%，一些指标显示市场有可能出现触底迹象。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，对冲基金和货币基金经理人在截至2月23日当周再次减持铜期货和期权空仓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/戴素萍 审校 白云/杜明霞)

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