《香港重要政经日程》--2月29日-3月18日

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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================== 今日重要政经消息=================
2月29日（周一）
-- 公布1月份M-3货币供应统计。
-- 公布1月底人民币存款数字。
-- 公布1月底外汇基金总资产数字。
-- 光大国际 公布全年业绩。
-- 中电控股 公布全年业绩。
-- 正大企业国际 公布全年业绩。
-- 越秀地产 公布全年业绩。
-- 利福国际 公布全年业绩。
-- 星展唯高达中港房地产市场展望记会。
================== 近期重要政经消息=================
3月1日（周二）
-- 鹰君 公布全年业绩。
-- 万科置业海外 公布全年业绩。
3月2日（周三）
-- 港交所 公布全年业绩。
3月3日（周四）
-- 公布2月份香港日经PMI。
-- 公布1月份零售销售数据。
3月4日（周五）
--10:00 新华保险 在中国举行临时股东大会。
3月8日（周二）
--14:30 农行 在中国举行临时股东大会。
3月10日（周四）
--10:00 香港教育（国际）在香港举行股东特别大会。
3月11日（周五）
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行临时股东大会。
3月12日（周六）
--10:30 碧生源 在香港举行股东特别大会。
--15:00 中国贵金属资源 在香港举行股东特别大会。
3月14日（周一）
--9:30 开源控股 在香港举行股东特别大会。
--11:00 世纪金花 在香港举行股东特别大会。
--10:30 仁天科技 在香港举行股东特别大会。
3月16日（周二）
--11:00 蓝天威力控股 在香港举行股东特别大会。
--11:00 北控医疗健康产 2389.HK 在香港举行股东特别大会。
3月18日（周五）
--15:00 长和国际实业 在香港举行股东特别大会。
*--17:00 御泰中彩控股 在香港举行股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选