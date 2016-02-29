芝加哥期市：大豆价格创近三周最低水平，因全球供应充裕

近月小麦期货合约 涨0.33%至每蒲式耳4.53-3/4美元，周五收低0.4%。

美国农业部预测，美国玉米供应将在2016-17种植年度升至12年高位，产量的增速超过需求增速。

美国大豆库存则料小幅下滑，但交易员认为，南美大豆丰产将令全球大豆供应保持高位。

美国农业部预测，美国农户增种玉米的数量将高于分析师预期。

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)