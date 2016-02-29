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货币新闻 | 2016年 2月 29日 星期一 10:27 BJT

芝加哥期市：大豆价格创近三周最低水平，因全球供应充裕

近月小麦期货合约 涨0.33%至每蒲式耳4.53-3/4美元，周五收低0.4%。

美国农业部预测，美国玉米供应将在2016-17种植年度升至12年高位，产量的增速超过需求增速。

美国大豆库存则料小幅下滑，但交易员认为，南美大豆丰产将令全球大豆供应保持高位。

美国农业部预测，美国农户增种玉米的数量将高于分析师预期。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 453.75 1.50 +0.33% -0.06% 474.10 33

CBOT玉米 360.00 0.50 +0.14% -0.14% 369.99 30

CBOT大豆 861.50 -2.00 -0.23% -0.46% 880.18 26

CBOT稻米 $10.70 $0.02 +0.19% -0.14% $11.19 33

美国原油 $32.87 $0.09 +0.27% -0.60% $30.62 66

汇率

欧元/美元 $1.093 $0.000 +0.00% -0.82%

美元/澳元 0.712 -0.001 -0.18% -1.60%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/白云; 审校 许娜/王丽鑫)

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