芝加哥期市：大豆价格创近三周最低水平，因全球供应充裕

标题新闻：英国最大抵押贷款银行莱斯银行考虑在法兰克福设立分行，但尚未作出最终决定-消息
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近月小麦期货合约 涨0.33%至每蒲式耳4.53-3/4美元，周五收低0.4%。
美国农业部预测，美国玉米供应将在2016-17种植年度升至12年高位，产量的增速超过需求增速。
美国大豆库存则料小幅下滑，但交易员认为，南美大豆丰产将令全球大豆供应保持高位。
美国农业部预测，美国农户增种玉米的数量将高于分析师预期。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 453.75 1.50 +0.33% -0.06% 474.10 33
CBOT玉米 360.00 0.50 +0.14% -0.14% 369.99 30
CBOT大豆 861.50 -2.00 -0.23% -0.46% 880.18 26
CBOT稻米 $10.70 $0.02 +0.19% -0.14% $11.19 33
美国原油 $32.87 $0.09 +0.27% -0.60% $30.62 66
汇率
欧元/美元 $1.093 $0.000 +0.00% -0.82%
美元/澳元 0.712 -0.001 -0.18% -1.60%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/白云; 审校 许娜/王丽鑫)
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路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。