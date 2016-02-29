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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 10:39 BJT

《中国2016年国债发行中标明细表》--2月29日

以下为2016年发行的各期记账式附息国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间  期限  票面利率  预测利率  边际利率  发行规模  投标倍数   
                    (年)                                 (亿元)
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  一期      1/6       1     2.32%     2.35%    2.36%      200       2.15
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  2015年    1/6      10     2.8607%   2.89%    2.8888%    200       3.68
  第23期续发
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  二期      1/13      5     2.53%     2.60%    2.57%      200       3.46
  续发      2/17            2.6246%   2.67%    2.6597%    200       2.97
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  2015年    1/20      7     2.8331%   2.84%    2.8800%    200       3.03
  第26期续发
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  三期      1/27      3     2.55%     2.58%    2.58%      200       2.82 
 *续发      2/24            2.4245%   2.50%    2.4506%    200       3.12   
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  四期      1/27     10     2.85%     2.85%    2.88%      200       3.32     
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  五期      2/17      1     2.22%     2.28%    2.28%      200       2.33
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  合计                                                  1,800
    
 以下为2016年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限  加权收益率   边际收益率  发行规模  投标倍数
                   (天)                            (亿元)
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  一期      1/8     91    2.2581%       2.3057%     100      4.04
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  二期      1/15    91    2.1727%       2.2325%     100      3.56
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  三期      1/15   182    2.1798%       2.2675%     100      2.90
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  四期      1/22    91    2.1885%       2.2081%     100      3.86
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  五期      1/29    91    2.0963%       2.1511%     100      3.52        
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  六期      2/19    91    2.0540%       2.0780%     100      3.33
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  七期      2/19   182    2.1214%       2.1545%     100      3.07
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 *八期      2/26   182    1.9896%       2.0480%     100      3.21
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  合计                                              800  
    
  注:1.*代表新增
     2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。
     3.2015年国债发行中标明细表请点选 
       2014年国债发行中标明细表请点选 (完) 
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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