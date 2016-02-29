《中国地方债发行日程表》--2月29日

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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以下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *广东省 41.3 3年 周二招标 一般地方债 3/2 123.9 5年 123.9 7年 123.9 10年 --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选