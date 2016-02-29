《中国地方债发行日程表》--2月29日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *广东省 41.3 3年 周二招标 一般地方债 3/2 123.9 5年 123.9 7年 123.9 10年 --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次