中国新债：四川定向发行260.38亿一般及专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海2月29日 - 中国四川财政厅上周五稍晚公告，当日采用定向承销方式发行了总额260.38亿元人民币的地方政府债，其中一般债83.05亿元，专项债177.33亿元，利率较下限上浮比例均为15%。

四川省本次定向发行的一般债包括三年、五年、七年和10年四个期限，发行规模分别为16.613亿元、24.934亿元、24.934亿元和16.569亿元，对应利率2.93%、3.07%、3.30%和3.28%。

上体上浮点位上，上述利率较按发行前五日国债到期收益率曲线均值的下限，分别上浮38个基点(bp)、40bp、43bp和43bp。

同时发行的专项债包括三年、五年和七年三个品种，发行量分别为53.192亿元、53.192亿元和70.946亿元，利率与同期限一般债相同。

今年地方债发行自2月中旬由湖北省起步，不过至目前，不论是公开招标还是定向承销，发行频率较为迟缓。发行利率方面，此前河北省定向发行的上浮比例为13%-14%。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元，占比约两成，公开招标占比近八成。

定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的10年一般和专项债的69个bp为最大。

中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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