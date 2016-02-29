《路透晚报》--2月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》央行货币政策已近极限，却在G20会议无果之后再受瞩目

周末在上海举行的20国集团(G20)财政和金融官员会议一如预期，未能就如何采取大胆新举措达成协议，重振全球经济这一重担又牢牢地压在了各国央行的肩上。

--全球经济：G20要灵活实施财政政策，货币政策保持适度宽松--中国财长

中国财政部部长楼继伟日前表示，二十国集团（20）同意将灵活实施财政政策，货币政策可能还要继续保持适度的宽松，并利用结构性改革等各种政策工具，来应对风险、增强市场信心和促进经济增长。

--中国央行：相信人民币汇率会由更多受短期预期影响向基本面回归--副行长

针对外界对人民币汇率及外汇储备的疑虑，中国人民银行副行长易纲回应称，对人民币的基本面有充分信心，相信人民币汇率会由更多地受短期预期影响向基本面回归。

--人民币汇率：美财长杰克卢敦促中国继续迈向以市场为主导的汇率政策

美国财长杰克卢周日表示，中国继续推进以市场为主导的汇率政策、并就政策行动与市场清晰沟通至关重要。

--中国数据：2015年劳动年龄人口减487万，居民收入增幅放缓--统计公报

中国国家统计局周一发布2015年统计公报显示，去年16-59岁的劳动年龄人口总数减少487万，至9.1096亿，在全国总人口中占比由2014年末的67%进一步降至66.3%。

--中国经济：延迟退休今年出方案，钢铁煤炭去产能涉及职工分流180万人--人社部

中国人力资源社会保障部部长尹蔚民周一表示，延迟退休年龄政策要“小步慢走、渐进到位”，同时“区别对待、分布实施”，今年会拿出相关方案。他在国新办新闻发布会上并透露，钢铁和煤炭行业化解过剩产能涉及的下岗职工分流人数，初步估计分别为130万人和50万人；中央财政将拿出1,000亿的奖补资金主要用于职工安置。

--中国经济：应降低企业税费负担，“营改增”尽快扩围--国家信息中心

中国国家信息中心报告称，要降低中国制造业成本，不仅要推进行政改革和简政放权、提高劳动生产率，还要指导有条件的地方适时适当降低养老和医疗保险费率，并尽快将“营改增”推广至建筑业、房地产、金融业和生活服务业等领域。

--中国经济：应对企业减税费、增补贴，提高国企分红比例--央行官员报告

中国央行调查统计司司长盛松成等撰文建议，应该对企业减税费、增补贴，有效落实结构性减税，提高国有企业分红比例；而降低企业税负，并不一定引起财政收入下降。

--中国政策：搭建能源价值流转体系，建互联网绿色能源交易平台--发改委

中国国家发改委周一称，为促进能源互联网的发展，将搭建能源及能源衍生品的价值流转体系，支持能源资源、设备、服务、应用的资本化、证券化；鼓励面向分布式能源的众筹、PPP(政府和社会资本合作)等灵活的投融资手段，并开展能源互联网基础设施的金融租赁业务。

--中国房地产：农民工市民化是消化三四线城市库存关键--国家信息中心

中国国家信息中心报告称，多数三四线城市库存高企，而当前中国城镇住房市场已经基本接近饱和状态，因此农民工市民化是消化住宅库存的关键环节和成败所在。

【金融】

--香港金融：金管局向银行调查企业信贷，防过度借贷风险--报载

有香港银行去年底不良贷款率已重回2008年雷曼破产后的水平，香港苹果日报周一报道称，为了更立体透视企业有否过度借贷，以及银行拨备是否足够，香港金管局（HKMA）已于2月初，向银行业界发出有关企业信贷的专项调查通知。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,300亿七天逆回购，单日净投放1,500亿--业内人士

业内人士周一透露，中国央行公开市场今日将进行2,300亿元人民币的逆回购操作，期限七天。据此计算，今日公开市场净投放1,500亿元。

--中国货币市场：公开市场净投放未尽消资金紧势，月末时点大行出资有限

在央行公开市场单日继续净投放后，中国银行间资金市场周一仍呈紧平衡态势。交易员称，今日为月末，以大行为主的供给方出资有限。另外，逆回购滚动操作存量不断增加，而期限仅维持在七天期一种，也增加隐忧。

--中国债市动态：资金面略缓现券波动有限，政策宽松预期暂降机构仍谨慎

中国银行间市场周一早盘资金面略缓，现券收益率整体仍波动有限。交易人士表示，央行单日净投放继续扶助流动性，但逆回购巨量到期压力仍在，机构谨慎预期难消。此外信贷投放、汇率走势以及房价大涨等多重因素，限制了政策短期内继续宽松的空间。

--中国货币市场：225家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模82,105亿

中国浙江平湖农村合作银行和河北邢台农商行公布2016年同业存单发行额度。至此，已有225家银行公布发行计划，累计规模82,105亿元人民币。

【外汇】

--《焦点》人民币纳入IMF货币篮子后央行启动夜盘，但哈欠多、交易少

在瞬息万变、风险较高的外汇市场，每天成交额达数万亿美元，但夜间的人民币交易市场却颇为淡静，交易员还能打个盹，尽管中国在努力使人民币跻身全球主要货币行列。

--中国汇市：中间价连跌促人民币早盘续贬，中美央行对话和两会前料维稳

人民币兑美元即期周一早盘续贬，创春节后新低。交易员称，中间价连五日下挫且今日跌逾百点子，带动人民币缓步下滑，但考虑到中美央行对话和两会在即，市场维稳情绪较浓，目前波动仅约20点子，预计短期持续“补课性”小贬行情。

--中国汇市：CFETS人民币汇率指数微跌，连三周在100关口下方运行

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，2月26日的人民币汇率指数为99.29，较前周微跌0.15%，较2014年底下跌0.71%；这是该指数公布以来首次出现连续三周在100关口下方，当然整体波动仍相当有限。

--全球汇市：人民币在过去两年的日成交量大增至2,800亿美元--GFMA

全球金融市场协会(GFMA)周五发布的研究结果显示，中国人民币在过去两年中的日成交量已增长逾一倍，达到2,800亿美元左右，约占全球外汇交易总量的6%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫2.9%至一个月新低，技术面主导市场情绪

中国股市沪综指周一收挫2.9%，并创一个月来收盘新低。分析师指出，在上周四大盘以一根大阴线结束反弹后，技术面偏空。在目前基本面和资金面并不配合的情况下，技术面主导市场情绪，今日大盘开市后即重挫，沪综指数次逼近前期低点2,638点，尾市才脱离低点。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比降至71.9%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比较上月下降。虽然2月A股总体企稳，但基于经济及公司基本面的担忧，市场信心不足，大盘方向不明，部分基金经理降低仓位，谨慎应对。

--香港房地产：1月住宅楼价指数按月跌2.2%，至13个月来低位

香港差饷物业估价署周一发表的临时数字显示，今年1月全港私人住宅楼价按月跌2.2%，跌幅比12月的2.8%略放缓，为13个月以来低位，主要由中小型单位主导跌势。

--港股业绩：中电控股去年净利同比大增四成并创新高，受海外业务带动