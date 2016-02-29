《中国2016年地方债发行中标明细表》--2月29日

一、以下为2016年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 与区间下限利差 =============================================================================== 湖北省 2/18 3 2.75% 180 1.71 +18bp 5 2.90% 180 1.72 +19bp 7 3.07% 180 1.72 +20bp 10 3.04% 60 1.78 +20bp =============================================================================== 合计 600 二、以下为2016年公开招标的专项地方债发行情况： 发行主体 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 与区间下限利差 =============================================================================== *广东省 2/23 5 2.90% 228.5 1.76 +20bp 7 3.07% 91.4 2.01 +20bp 10 3.04% 137.1 1.90 +20bp =============================================================================== 合计 457 三、以下为2016年定向发行的地方债情况(包括一般和专项)： 发行主体 发行时间 期限 票面利率 发行规模 较下限 较下限 类别 (年) (亿元) 上浮比例 上浮基点 =============================================================================== 河北省 2/15 3 2.96% 46.17 14% +36bp 一般债券 5 3.14% 68.72 14% +38bp 一般债券 7 3.32% 68.72 13% +39bp 一般债券 10 3.28% 45.8 13% +39bp 一般债券 3 2.96% 36.32 14% +36bp 专项债券 5 3.14% 36.16 14% +38bp 专项债券 7 3.32% 48.24 13% +39bp 专项债券 =============================================================================== *四川省 2/26 3 2.93% 16.613 15% +38bp 一般债券 5 3.07% 24.934 15% +40bp 一般债券 7 3.30% 24.934 15% +43bp 一般债券 10 3.28% 16.569 15% +43bp 一般债券 3 2.93% 53.192 15% +38bp 专项债券 5 3.07% 53.192 15% +40bp 专项债券 7 3.30% 70.946 15% +43bp 专项债券 =============================================================================== 合计 610.51 中国财政部此前明确，今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改善地方 债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资 者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 据路透统计，2015年中国累计发行地方政府债38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿，占比约两 成，公开招标占比近八成。定价方面，当年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省11 月发行的定向债利率较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连 市定向发行的10年一般和专项债的69个bp为最大。 注:*代表新增内容。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次