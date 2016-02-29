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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 11:00 BJT

韩国金融市场：韩元兑美元来到五年半低位，韩股近持平

证券类股 上涨2.4%，涨幅居前，截至中午时分，韩国投资金融控股 涨2.3%，三星证券 上扬1.9%。

电力和油气类股 下跌2.2%，韩国电力 挫跌2.5%，三千里 跌1.3%。

接近中午时分，外资在韩国主板买超1,318亿韩元(1.06亿美元)韩股。

上涨股家数为426家，下跌股家数为353家。

韩国三年期公债3月合约 小涨0.01，报110.34。

　　　　　　　　　　　　 0222GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,241.3 1,238.2

日圆/韩元 10.9423/479 10.9056

韩国公债期货 * 110.34 110.33

韩国综合股价指数 1,920.28 1,920.16

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 戴素萍/刘秀红/汪红英；审校 郑茵/张若琪)

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