韩国金融市场：韩元兑美元来到五年半低位，韩股近持平

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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证券类股 上涨2.4%，涨幅居前，截至中午时分，韩国投资金融控股 涨2.3%，三星证券 上扬1.9%。
电力和油气类股 下跌2.2%，韩国电力 挫跌2.5%，三千里 跌1.3%。
接近中午时分，外资在韩国主板买超1,318亿韩元(1.06亿美元)韩股。
上涨股家数为426家，下跌股家数为353家。
韩国三年期公债3月合约 小涨0.01，报110.34。
0222GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,241.3 1,238.2
日圆/韩元 10.9423/479 10.9056
韩国公债期货 * 110.34 110.33
韩国综合股价指数 1,920.28 1,920.16
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 戴素萍/刘秀红/汪红英；审校 郑茵/张若琪)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选