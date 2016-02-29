日本股市：美国数据强劲及日圆疲软推动日股上涨

“周三外资投资股市的数据应能客观描述海外投资者信心的情况。大家仍避而不谈美联储问题。”

日产汽车 攀升逾12%至三周半高位，此前该公司宣布将斥资最多4,000亿日圆回购6.7%的股票。

任天堂 逆势下跌，早盘最大跌幅曾达5.4%，此前该公司因日圆升值和3DS掌上游戏机和软件销量逊于预期而调降全年财测。

夏普 早盘最多下跌了4.6%，因台湾鸿海入股夏普的交易仍因后者的潜在债务问题而陷入停滞。

日本东证股价指数(TOPIX) 早盘涨0.6%至1,319.39点，33个分项指数中除了12个外，其余都上涨。