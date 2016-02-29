《中国金融债发行日程表》--2月29日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 3 周二招标 固息金融债 3/2-3/3 至多70 5 固息增发债 至多70 7 固息增发债 至多120 10 固息增发债 (2016年第八期新发债、2016年第六、七期及2015年第18期增发债) 国开行 120 10 *3.1855% 固息增发债 2/26-2/29 30 20 *4.0021% 固息增发债 (2015年第18期增发债、2016年第五期增发债) *农发行 50 1 *2.3143% 固息增发债 3/1-3/2 50 3 *2.7918% 60 5 *3.1012% 40 7 *3.3500% 40 10 *3.3909% (2016年第一、二、三、四、五期增发债) 进出口行 50 5 *3.0739% 固息增发债 2/25-2/29 60 10 *3.4046% 固息增发债 (2016年第二、三期债增发) *进出口行 6.4亿美元 3 *3月美元Libor+0.8% 境内美元浮息债 3/2-3/9 (周三数量招标) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次