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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 16:13 BJT

《中国金融债发行日程表》--2月29日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 ============================================================================= 
 *国开行       至多60           3       周二招标      固息金融债    3/2-3/3
               至多70           5                     固息增发债    
               至多70           7                     固息增发债    
               至多120         10                     固息增发债    
          (2016年第八期新发债、2016年第六、七期及2015年第18期增发债)    
  国开行        120            10      *3.1855%       固息增发债    2/26-2/29
                 30            20      *4.0021%       固息增发债  
                  (2015年第18期增发债、2016年第五期增发债)
 *农发行         50             1      *2.3143%       固息增发债    3/1-3/2
                 50             3      *2.7918%
                 60             5      *3.1012%
                 40             7      *3.3500%
                 40            10      *3.3909%
                     (2016年第一、二、三、四、五期增发债)   
  进出口行       50             5      *3.0739%       固息增发债    2/25-2/29
                 60            10      *3.4046%       固息增发债
                      (2016年第二、三期债增发)
 *进出口行    6.4亿美元         3  *3月美元Libor+0.8% 境内美元浮息债 3/2-3/9
                                    (周三数量招标)
                     
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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