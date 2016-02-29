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货币新闻 | 2016年 2月 29日 星期一 11:00 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月29日至3月7日

汤森路透2月29日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无
特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：      
  
 开始日期   结束日期     公布时   公司代码  业绩季度及公司名称
                         间                 
 (日-月-年  (日-月-年)                                                          
 )                                          
 29-2-2016               BMO      NRG.N     Q4 2015 NRG Energy Inc 
 29-2-2016               BMO      ENDP.OQ   Q4 2015 Endo International PLC 
 01-3-2016               BMO      DLTR.OQ   Q4 2015 Dollar Tree Inc 
 01-3-2016               BMO      AZO.N     Q2 2016 Autozone Inc 
 01-3-2016               BMO      PGR.N     Q4 2015 Progressive Corp 
 01-3-2016               BMO      MDT.N     Q3 2016 Medtronic plc 
 01-3-2016               AMC      ROST.OQ   Q4 2015 Ross Stores Inc 
 02-3-2016               13:00    BFb.N     Q3 2016 Brown-Forman Corp 
 03-3-2016               BMO      KR.N      Q4 2015 Kroger Co 
 03-3-2016               2:00     COST.OQ   Q2 2016 Costco Wholesale Corp 
 03-3-2016               AMC      HRB.N     Q3 2016 H & R Block Inc 
 03-3-2016               AMC      HPE.N     Q1 2016 惠普企业(HPE)
 03-3-2016               AMC      AVGO.OQ   Q1 2016 博通(Broadcom)
 04-3-2016               BMO      SPLS.OQ   Q4 2015 Staples Inc 
 07-3-2016               AMC      URBN.OQ   Q4 2016 Urban Outfitters Inc 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 杜明霞；审校 张荻)

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