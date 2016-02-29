港股业绩：中电控股去年净利同比大增四成并创新高，受海外业务带动

路透香港2月29日 - 香港主要发电及供电商--中电控股 周一公布，去年度净利同比大增39.6%，并刷新纪录，主要受海外业务表现及出售资产收益带动。

中电于联交所的公告显示，公司于2015年1-12月净利为156.7亿港元，上年同期则为112.21亿港元。若撇除出售澳洲Iona燃气厂所得66.2亿港元等特殊项目，营运盈利按年升14.6%至115.33亿港元。

该公司拟派发第四期中期股息每股1.05港元，全年派息2.7港元，每股盈利6.2港元。

中电首席执行官蓝凌志指出，2015年业绩反映集团经修订的策略首次全年落实的成效，期内香港业务持续稳步增长，中国内地业务在新的可再生能源项目以及煤价下跌的带动下营运盈利按年升25.2%，印度、东南亚及台湾以及澳洲的盈利亦有不同程度的增长。

业绩公布前，该股周一早盘收跌0.51%，报68.1港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)