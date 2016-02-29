新加坡金融：金管局称部分银行的企业贷款业务仍有改善空间

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡2月29日 - 新加坡金管局表示，银行业的公司贷款业务承贷操作仍有改善空间。此前金管局对多家银行进行金检。
金管局表示，过去几年的长时间实施低利率政策和流动性增加，令市场高度竞争，挤压了银行业息差。
金管局表示，在这种环境下，一些银行可能放松贷款结构要求和贷款条款，在企业放贷活动中低估风险。
金管局没有点出这些银行的名字，并表示虽然未见到银行承贷标准和操作有明显削弱，但仍存在改善空间，并且也有一些借贷操作不当的个案。(完) (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选