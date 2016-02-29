新加坡金融：金管局称部分银行的企业贷款业务仍有改善空间

路透新加坡2月29日 - 新加坡金管局表示，银行业的公司贷款业务承贷操作仍有改善空间。此前金管局对多家银行进行金检。

金管局表示，过去几年的长时间实施低利率政策和流动性增加，令市场高度竞争，挤压了银行业息差。

金管局表示，在这种环境下，一些银行可能放松贷款结构要求和贷款条款，在企业放贷活动中低估风险。