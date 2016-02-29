中国新债：进出口行周四招标增发至多180亿三期债，期限三、五和10年

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透北京2月29日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(3月3日)在银行间债市招标增发至多180亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。
上述三期债中，三年期品种为该行2016年第一期固息金融债 的首次增发，五年和10年期品种则为该行今年第二期 和第三期金融债 的第二次增发。三期债的票面利率分别为2.82%、3.07%和3.33%。
具体发行条款如下：
2016年第一期、二期和三期增发债
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招标规模上限 3年：60亿元；5年：60亿元；10年：60亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标时间 3月3日上午10:00-11:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 3月8日
起息日 2月22日
发行期 3月3日至3月8日
上市日 3月10日
手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
-----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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