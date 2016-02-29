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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 07:39 BJT

****主要国家经济指标预测--3月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值      前值
    
    2月29日(一)
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)                第四季       --      +11.2% 
        
    3月1日(二)
    0000 韩国出口(较上年同期)                       2月初值    -15.5%     -18.8%
             进口(较上年同期)                                  -15.4%     -20.0%
             贸易收支(亿美元)                                     --    顺差52.0
    0100 中国官方非制造业PMI                            2月       --        53.5
         中国官方制造业PMI                              2月      49.3       49.4
    0145 中国财新制造业PMI                              2月      48.3       48.4
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)              2月       --        50.2
    0030 澳洲建筑许可                                   1月     -2.0%      +9.2%
             民间住宅建筑许可                                     --       +5.4%
    0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元)                      第四季       200        181
             净出口对GDP的贡献率                               +0.30%     +1.50%
    0330 澳洲央行利率决定                               3月     2.00%      2.00% 
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                       1月       --       -1.6%
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                  2月      49.6       50.0
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                2月终值      52.5       53.2
    0850 法国Markit制造业PMI                        2月终值      50.3       50.3
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                    2月终值      50.2       50.2
    0855 德国经季节调整失业人数变化(万人)               2月     减少1      减少2
             未经季节调整失业人数(万人)                         291.8      292.0
             经季节调整失业率                                    6.2%       6.2%
             经季节调整失业人数(万人)                             --       273.2
    0900 意大利失业率                                   1月     11.4%      11.4%
    0900 欧元区Markit制造业PMI                      2月终值      51.0       51.0
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                       2月      52.2       52.9
    1000 欧元区失业率                                   1月     10.4%      10.4%
    1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季)              第四季      --       +0.6%
                GDP环比年率                           第四季     持平      +2.3%
                GDP(较前月)                            12月     +0.1%      +0.3%
    1430 加拿大RBC制造业PMI(经季调)                     2月       --        49.3
    1445 美国Markit制造业PMI                        2月终值       --        51.0
    1500 美国建筑支出(较前月)                           1月      0.4%       0.1%
    1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI                 2月      48.5       48.2
                              制造业投入物价分项指数             34.5       33.5
                              制造业就业分项指数                 46.4       45.9
                              制造业新订单分项指数                --        51.5
    1830 美国汽车销量年率(万辆)                         2月     1,768      1,758
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                         1月       --    盈余90.0
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                       1月     -2.2%      -1.9%
              工业生产(较前月)                                  -0.6%      +1.3%
              服务业产出(较前月)                                  --        持平  

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段       现值     预估值
    
    2月28日(日)
    2350 日本工业生产                            1月初值         +3.7%      +3.3%
             一个月预估值                                        -5.2%        -- 
             两个月预估值                                        +3.1%        --
    2350 日本零售销售(较上年同期)                    1月         -0.1%      +0.5%
    
    2月29日(一)
    0000 澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                   2月         -0.2%        --
    0030 澳洲企业库存                             第四季         -0.4%      +0.2%
             企业总获利                                          -2.8%      -1.8%
             企业税前获利                                       +60.1%        --
    0030 澳洲民间部门信贷                            1月         +0.5%      +0.5%
             房屋信贷                                            +0.5%        --
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                    1月        -13.8%        -- 
             房屋开工(较上年同期)                                +0.2%        持平 
    0700 德国进口物价(较前月)                        1月         -1.5%      -1.0% 
                     (较上年同期)                                -3.8%      -3.4% 
    0700 德国实质零售销售(较前月)                    1月         +0.7%      +0.3% 
                         (较上年同期)                            -0.8%      +1.6% 
    0800 瑞士KOF领先指标                             2月         102.4     正98.8
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                      1月         15.64         13
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                             37.3         36 
             抵押贷款批准件数(件)                               74,581     74,000 
             M4货供额(较前月)                                     持平        --  
    1000 意大利CPI(较前月)                          2月初值      -0.2%       持平 
                  (较上年同期)                                   -0.3%      -0.1%
               HICP(较前月)                                      -0.4%      -0.2% 
                   (较上年同期)                                  -0.2%       持平 
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                     2月初值      -0.2%       持平 
               扣除食品和能源的HICP(较上年同期)                  +0.8%      +0.9%
    1330 加拿大经常帐(亿加元)                        第四季  赤字153.8    赤字156
    1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)             1月       +0.5%       持平
                              (较上年同期)                       +1.7%        --
    1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 2月        47.6       53.0
    1500 美国成屋待完成销售指数(较前月)            　  1月       -2.5%      +0.5%
    1530 美国达拉斯联储制造业活动指数                  2月       -31.8        --
    2145 新西兰贸易条件(较前季)                     第四季         -2%       持平 
    2230 澳洲AIG制造业指数                             2月        53.5        --
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                  1月       -3.1%      -2.7%
             所有家庭支出(较前月)                                -0.6%      +0.3%
    2330 日本求才求职比                                1月        1.28       1.27
             失业率                                               3.2%       3.3%
    (完)

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