主要国家经济指标预测--3月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月29日(一) 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- +11.2% 3月1日(二) 0000 韩国出口(较上年同期) 2月初值 -15.5% -18.8% 进口(较上年同期) -15.4% -20.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差52.0 0100 中国官方非制造业PMI 2月 -- 53.5 中国官方制造业PMI 2月 49.3 49.4 0145 中国财新制造业PMI 2月 48.3 48.4 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.2 0030 澳洲建筑许可 1月 -2.0% +9.2% 民间住宅建筑许可 -- +5.4% 0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第四季 200 181 净出口对GDP的贡献率 +0.30% +1.50% 0330 澳洲央行利率决定 3月 2.00% 2.00% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- -1.6% 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 2月 49.6 50.0 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月终值 52.5 53.2 0850 法国Markit制造业PMI 2月终值 50.3 50.3 0855 德国Markit/BME制造业PMI 2月终值 50.2 50.2 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 减少1 减少2 未经季节调整失业人数(万人) 291.8 292.0 经季节调整失业率 6.2% 6.2% 经季节调整失业人数(万人) -- 273.2 0900 意大利失业率 1月 11.4% 11.4% 0900 欧元区Markit制造业PMI 2月终值 51.0 51.0 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 52.2 52.9 1000 欧元区失业率 1月 10.4% 10.4% 1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6% GDP环比年率 第四季 持平 +2.3% GDP(较前月) 12月 +0.1% +0.3% 1430 加拿大RBC制造业PMI(经季调) 2月 -- 49.3 1445 美国Markit制造业PMI 2月终值 -- 51.0 1500 美国建筑支出(较前月) 1月 0.4% 0.1% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 2月 48.5 48.2 制造业投入物价分项指数 34.5 33.5 制造业就业分项指数 46.4 45.9 制造业新订单分项指数 -- 51.5 1830 美国汽车销量年率(万辆) 2月 1,768 1,758 2300 韩国经常账收支(亿美元) 1月 -- 盈余90.0 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 -2.2% -1.9% 工业生产(较前月) -0.6% +1.3% 服务业产出(较前月) -- 持平 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月28日(日) 2350 日本工业生产 1月初值 +3.7% +3.3% 一个月预估值 -5.2% -- 两个月预估值 +3.1% -- 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -0.1% +0.5% 2月29日(一) 0000 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 2月 -0.2% -- 0030 澳洲企业库存 第四季 -0.4% +0.2% 企业总获利 -2.8% -1.8% 企业税前获利 +60.1% -- 0030 澳洲民间部门信贷 1月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 +0.5% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -13.8% -- 房屋开工(较上年同期) +0.2% 持平 0700 德国进口物价(较前月) 1月 -1.5% -1.0% (较上年同期) -3.8% -3.4% 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.7% +0.3% (较上年同期) -0.8% +1.6% 0800 瑞士KOF领先指标 2月 102.4 正98.8 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 15.64 13 抵押贷款发放金额(亿英镑) 37.3 36 抵押贷款批准件数(件) 74,581 74,000 M4货供额(较前月) 持平 -- 1000 意大利CPI(较前月) 2月初值 -0.2% 持平 (较上年同期) -0.3% -0.1% HICP(较前月) -0.4% -0.2% (较上年同期) -0.2% 持平 1000 欧元区HICP(较上年同期) 2月初值 -0.2% 持平 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.8% +0.9% 1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 赤字153.8 赤字156 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.5% 持平 (较上年同期) +1.7% -- 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 47.6 53.0 1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 1月 -2.5% +0.5% 1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 2月 -31.8 -- 2145 新西兰贸易条件(较前季) 第四季 -2% 持平 2230 澳洲AIG制造业指数 2月 53.5 -- 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 1月 -3.1% -2.7% 所有家庭支出(较前月) -0.6% +0.3% 2330 日本求才求职比 1月 1.28 1.27 失业率 3.2% 3.3% (完)