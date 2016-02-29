《汇市简讯》英镑/美元下行趋势强劲，下道停止位为1.3655

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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* G20财长和央行总裁会议对亚洲盘影响甚微，交投淡静(reut.rs/1QFLkNw)
* 下滑0.15%，美元全线上涨
* 动能指标研究，五日、10日、20日、周和月移动均线均下行
* 周五呈现看跌的外包日线(outside day)--在2009年3月低点1.3655之前几无支撑
* 亚洲交投区间1.3841/1.3882为初道支撑/阻力位
* 图表：reut.rs/1QFMF6U
(完)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选