《汇市简讯》英镑/美元下行趋势强劲，下道停止位为1.3655

0346GMT

* G20财长和央行总裁会议对亚洲盘影响甚微，交投淡静(reut.rs/1QFLkNw)

* 下滑0.15%，美元全线上涨

* 动能指标研究，五日、10日、20日、周和月移动均线均下行

* 周五呈现看跌的外包日线(outside day)--在2009年3月低点1.3655之前几无支撑

* 亚洲交投区间1.3841/1.3882为初道支撑/阻力位

* 图表：reut.rs/1QFMF6U

(完)

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