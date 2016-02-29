中国债市动态：资金面略缓现券波动有限，政策宽松预期暂降机构仍谨慎

路透上海2月29日 - 中国银行间市场周一早盘资金面略缓，现券收益率整体仍波动有限。交易人士表示，央行单日净投放继续扶助流动性，但逆回购巨量到期压力仍在，机构谨慎预期难消。此外信贷投放、汇率走势以及房价大涨等多重因素，限制了政策短期内继续宽松的空间。

“(现券)上周五尾盘下了些，现在基本回去了，然后就不动了，”上海一银行交易员称，10年国开收益率上了大概1-2个基点，利率互换IRS也变动有限。

他并指出，央行逆回购投放资金缓和一些，但是还有大量逆回购要到期，央行降准政策出台暂时无望了，而且最近房价暴涨，感觉短期宽松可能性就更不大了。

央行公开市场今日进行2,300亿元人民币的逆回购操作，期限七天，利率持平于2.25%。据此计算，今日公开市场净投放1,500亿元。据路透统计，本周共有11,600亿元逆回购到期，其中今日到期量为800亿元。央票则最早在今年7月才陆续开始有到期。

此外，北京另一银行交易员称，G20峰会中国官方表态来看，包括货币政策在内的言论仍未有明显突破预期的表述，债市仍难觅得交投方向。

20国集团(G20)财长和央行行长上海会议公报称，全球经济下行风险和脆弱性加大，各国将清晰沟通在宏观经济和结构性改革方面的政策行为，以减少政策的不确定性，减少负面溢出效应，并增加透明度。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.19%/3.16%，上日尾盘为3.18%/3.16%。