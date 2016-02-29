中国汇市：中间价连跌促人民币早盘续贬，中美央行对话和两会前料维稳

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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* 人民币早盘续贬，创春节后新低
* 中间价走弱逾百点，且为连五日下跌
* 中美央行对话和两会前人民币维稳情绪浓
* 短期料“补课性”小贬，波动区间6.50-6.59
路透北京2月29日 - 人民币兑美元即期 周一早盘续贬，创春节后新低。交易员称，中间价连五日下挫且今日跌逾百点子，带动人民币缓步下滑，但考虑到中美央行对话和两会在即，市场维稳情绪较浓，目前波动仅约20点子，预计短期持续“补课性”小贬行情。
他们指出，人民币贬值情绪仍在但压力不大，中美央行高端对话本周在杭州召开，全国政协和人大两会也在本周拉开大幕，人民币汇率按惯例将基本维稳，加上离岸人民币 近期波动趋缓，与在岸点差持续收窄，预计在岸日内波动都不会太大，短期波动区间6.50-6.59。
“马上就是两会了，政治方面考虑，人民币不会大动。”一股份行交易员称。
交易员并指出，虽然人民币还是很平稳，贬值压力并不明显，但市场预期汇价还是会呈现出“补课式”小幅下跌；而一旦国际市场出现风吹草动，不排除监管层在外汇方面酝酿新的政策应对。
北京时间11:55，人民币兑美元 即期报6.5483元，上日收报6.5372元。今日人民币兑美元中间价 报6.5452元，上日中间价为6.5338元。人民币兑美元即期成交额 为76.64亿美元，上日半日为63.15亿美元。
针对外界对人民币汇率及外汇储备的疑虑，中国央行副行长易纲回应称，对人民币的基本面有充分信心，相信人民币汇率会由更多地受短期预期影响向基本面回归。 美国财长杰克卢周日则表示，中国继续推进以市场为主导的汇率政策、并就政策行动与市场清晰沟通至关重要。
中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，2月26日的人民币汇率指数为99.29，较前周微跌0.15%，较2014年底下跌0.71%；这是该指数公布以来首次出现连续三周在100关口下方，当然整体波动仍相当有限。
全球汇市方面，美元兑日圆周一稍作喘息，上周五曾在强劲美国数据提振下大涨。周末20国集团(G20)会议结果没有重大的意外之举，市场反响平淡。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.776元, 上日尾盘为6.7865元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5499元, 上一交易日尾盘报6.5468元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5482；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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