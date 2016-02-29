中国汇市：中间价连跌促人民币早盘续贬，中美央行对话和两会前料维稳

* 人民币早盘续贬，创春节后新低

* 中间价走弱逾百点，且为连五日下跌

* 中美央行对话和两会前人民币维稳情绪浓

* 短期料“补课性”小贬，波动区间6.50-6.59

路透北京2月29日 - 人民币兑美元即期 周一早盘续贬，创春节后新低。交易员称，中间价连五日下挫且今日跌逾百点子，带动人民币缓步下滑，但考虑到中美央行对话和两会在即，市场维稳情绪较浓，目前波动仅约20点子，预计短期持续“补课性”小贬行情。

他们指出，人民币贬值情绪仍在但压力不大，中美央行高端对话本周在杭州召开，全国政协和人大两会也在本周拉开大幕，人民币汇率按惯例将基本维稳，加上离岸人民币 近期波动趋缓，与在岸点差持续收窄，预计在岸日内波动都不会太大，短期波动区间6.50-6.59。

“马上就是两会了，政治方面考虑，人民币不会大动。”一股份行交易员称。

交易员并指出，虽然人民币还是很平稳，贬值压力并不明显，但市场预期汇价还是会呈现出“补课式”小幅下跌；而一旦国际市场出现风吹草动，不排除监管层在外汇方面酝酿新的政策应对。

北京时间11:55，人民币兑美元 即期报6.5483元，上日收报6.5372元。今日人民币兑美元中间价 报6.5452元，上日中间价为6.5338元。人民币兑美元即期成交额 为76.64亿美元，上日半日为63.15亿美元。

针对外界对人民币汇率及外汇储备的疑虑，中国央行副行长易纲回应称，对人民币的基本面有充分信心，相信人民币汇率会由更多地受短期预期影响向基本面回归。 美国财长杰克卢周日则表示，中国继续推进以市场为主导的汇率政策、并就政策行动与市场清晰沟通至关重要。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，2月26日的人民币汇率指数为99.29，较前周微跌0.15%，较2014年底下跌0.71%；这是该指数公布以来首次出现连续三周在100关口下方，当然整体波动仍相当有限。

全球汇市方面，美元兑日圆周一稍作喘息，上周五曾在强劲美国数据提振下大涨。周末20国集团(G20)会议结果没有重大的意外之举，市场反响平淡。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.776元, 上日尾盘为6.7865元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5499元, 上一交易日尾盘报6.5468元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5482；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。