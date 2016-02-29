中国新债：国开行周四将招标发行至多95亿元两期债，期限一年及20年

路透北京2月29日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月3日)招标发行两期固息债，总额不超过80亿元人民币，期限一年和20年；其中一年期可追加发行15亿元，用于商业银行柜台分销。

上述两期债中，一年期为国开行今年第九期新发债；20年期品种为该行今年第五期 的增发债，票面利率为3.80%。

其中首场招标结束后，一年期品种可向工行 、农行 和中行 三家承办银行追加发行各不超过5亿元当期债券。追加发行采用数量招标方式，票面利率为首场中标利率。

具体发行条款如下：

2016年第九期新发债及第五期增发债

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发行上限 1年：60亿元；20年：20亿元

追加发行上限 1年：15亿元

期限/计息方式 1/20年固息

招标时间 1/20年：3月3日14:30-15:30；一年追加为16:00-16:15

招标方式 首场采用单一利率或价格(荷兰式)；追加采用数量招标方式

缴款日 1年：3/9；20年：3/7

起息日 1年：3/9；20年：1/25

分销期 1年：3/4-3/9，柜台分销期3/4-3/8；20年：3/4-3/7

上市日 1年：3/11；20年：3/9

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；20年0.20%

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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 黄凯)